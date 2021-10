Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hebelspuren bleiben zurück

Einbruchsversuche scheitern

Gronau (ots)

Mehrere Hebelspuren haben Unbekannte an Fenstern und Türen zweierbenachbarter Wohnhäuser in Gronau zurückgelassen. In das Innere gelangten die Einbrecher nicht. Zu einem Geschehen an der Ochtruper Straße kam es zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr. Im zweiten Fall konnte die Tatzeit nicht näher eingegrenzt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

