Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer mit Menschenleben in Gefahr.

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven wurde gegen 17:15 Uhr zu einem Wohnungsbrand in den Stadtteil Lehe alarmiert. Der ersten Meldung nach sollten sich noch drei Personen in der Brandwohnung befinden. Die Feuerwehr ging umgehend und massiv mit mehreren Trupps zur Menschenrettung vor. Alle Personen konnten sich selbständig in den Hinterhof des Hauses retten. Das Feuer konnte schnell gelöscht und die Haustiere der Bewohner gerettet werden. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven drang dichter Rauch aus Fenstern im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Wohngebäudes. Im Eingangsbereich der Wohnung waren Flammen zu sehen. Dichter Rauch drang in den Treppenraum des Gebäudes und versperrte somit den Bewohnern im restlichen Gebäude den Fluchtweg. Passanten berichteten von drei Personen die sich in der Brandwohnung befinden sollen. Sofort wurden mehrere Trupps zur Menschenrettung in die Brandwohnung und in den Treppenraum geschickt. Auch wurden durch den Einsatzleiter umgehend weitere Rettungsmittel und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven zur Einsatzstelle nachalarmiert. Während die Trupps der Feuerwehr in der Brandwohnung nach den vermissten Personen suchten wurden den Einsatzkräften drei Personen im Hinterhof des Hauses gemeldet. Die Zuwegung in den Hinterhof war durch mehrere Türen versperrt. Diese mussten erst aufwendig aufgebrochen werden. Bei den Personen handelte es sich um die in der Brandwohnung vermissten Personen. Alle Personen wurden dem Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven zur medizinischen Erstversorgung übergeben. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Trupps schnell gelöscht werden. Die Küche der Wohnung brannte vollständig aus und die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. In der Wohnung befanden sich noch zwei Vögel und ein Hund. Alle Tiere konnten durch die Feuerwehr Bremerhaven gerettet und an ihre Besitzer übergeben werden. Die Bewohner der Wohnung mussten nicht in Krankenhäuser transportiert werden. Die Wohnung ist trotz dem schnellen Eingreifen nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen vorerst bei Freunden unter.

Die ebenfalls zur Einsatzstelle alarmierte Freiwillige Feuerwehr Lehe wurde als Einsatzreserve am Einsatzort in Bereitstellung gehalten und unterstütze somit wesentlich die Kräfte der Berufsfeuerwehr.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur weiteren Brandursachenermittlung übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell