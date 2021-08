Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Küchenbrand

Bremerhaven (ots)

Der IRLS Unterweser wurde ein Brand in der Johannesstr. in Bremerhaven gemeldet. Die Erkundung Vorort, durch die Feuerwehr Bremerhaven ergab, dass es sich um ein Küchenbrand in einer Wohnung im Erdgeschoß handelte. Die Bewohner des Gebäudes, hatten mit Hilfe der sich an der Einsatzstelle befindlichen Polizei ihre Wohnungen über den Treppenraum verlassen können. Die betroffene Wohnung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz auf weitere Personen kontrolliert, wobei aber keine Personen in Wohnung gefunden wurden. Das Feuer wurde durch einen zweiten Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 19 Einsatzbeamten, zwei Notärzten und drei Rettungswagen an der Einsatzstelle. Es wurden alle Bewohner Rettungsdienstlich begutachtet. Es gab keine verletzte Person. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet. Die Bewohner der betroffenen Wohnung kamen bei Bekannten unter, da ihre Wohnung nicht mehr bewohnbar ist.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell