Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuer in einer Wohnanlage

Bremerhaven (ots)

Um 4:45 Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnanlage für Menschen mit Behinderung alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle wurde diese darüber informiert, dass sich in der betroffenen Wohnung noch eine Person befinden soll. Es wurden sofort 2 Trupps unter Atemschutz zur Suche und Rettung der vermissten Person eingesetzt. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz nahm die Brandbekämpfung auf. Die übrigen Bewohner der Einrichtung könnten in einem Gemeinschaftsraum in einem sicheren Bereich des Gebäudes betreut werden. Die vermisste Person wurde schnell gefunden, aus dem Gebäude verbracht und an den Rettungsdienst übergeben. Es wurden 2 leichtverletzte Personen, die sich in der betroffenen Wohnung befanden durch den Rettungsdienst versorgt und in Bremerhavener Krankenhäuser transportiert. Die vor Ort gebliebenen Bewohner wurden durch den Rettungsdienst und die mitalarmierte Freiwillige Feuerwehr Weddewarden sowie später durch eine Betreuungskomponente des DRK betreut. Das Feuer konnte rasch gelöscht und das Gebäude entraucht werden. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen. An dem Einsatz waren 39 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und dem DRK beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell