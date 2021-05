Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) 10.000 Euro Schaden durch Unachtsamkeit

Schiltach (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 294 bei Schiltach entstanden rund 10.000 Euro Gesamtschaden an einem BMW und einem Ford. Grund war eine kurze Unaufmerksamkeit einer 36-jährige Fahrerin eines BMW-Geländewagens. Die Frau war von Schenkenzell in Richtung Kirchbergtunnel unterwegs, als sie an der Abzweigung der B 462 in das Heck eines Ford prallte, an dessen Steuer ein 69-Jähriger saß. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht. Es kam lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen hierdurch.

