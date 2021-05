Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Polizei erwischt Autofahrer unter Drogeneinfluss (27.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen. Bei einem 28-jährigen Autofahrer bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogentest bestätigte die Einnahme von Amphetamin. Bei einem 25-jährigen Mitfahrer fanden die Ermittler noch eine geringe Menge der gleichen Droge. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und das Auto abstellen. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, gegen seinen Mitfahrer wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

