Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Tabakgeschäft

Gevelsberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in ein Tabakgeschäft in der Wittener Straße ein. Die Täter schlugen die Schaufensterscheibe ein und gelangten so in das Geschäft. Als Beute erlangten sie Bargeld mehrere Dosen Shisha Tabak. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell