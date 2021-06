Polizei Köln

POL-K: 210613-1-K/BAB Alkoholisierter 39-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis prallt gegen Leitplanke - Blutprobe

Köln (ots)

Ein alkoholisierter Mercedes-Fahrer (39), ohne gültige Fahrerlaubnis, ist in der Nacht auf Samstag (12. Juni) auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Köln kurz vor dem Rastplatz "Am blauen Stein" gegen eine Leitplanke geprallt. Gegen 1 Uhr soll der 39 Jahre alte Fahrer nach ersten Ermittlungen von der Fahrbahn abgekommen und nach dem Aufprall in der Rastplatzausfahrt zum Stehen gekommen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Bei dem vorgezeigten bulgarischen Führerschein des 39-Jährigen handelt es sich nach einer ersten Prüfung um eine Fälschung. Die Beamten stellten ihn sicher. Während der Unfallaufnahme verlor der Mann aus Rheinland-Pfalz kurzzeitig das Bewusstsein, sodass Rettungskräfte ihn in eine Klinik brachten. Dort entnahm ihm ein Arzt auf Anordnung der Polizisten eine Blutprobe. Den erheblich beschädigten Mercedes ließen die Einsatzkräfte abschleppen und stellten die darin aufgefundenen knapp 30.000 Euro sicher. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell