Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger gescheitert

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brackwede-

Eine Bielefelderin schlug am Samstag, 18.09.2021, einen Verdächtigen, der versuchte ihre Wohnung zu betreten, in die Flucht.

Gegen 17:55 Uhr klingelte es an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Windelsbleicher Straße, nahe der Delbrücker Straße. Die Bewohnerin öffnete die Haustür und ein Mann trat an ihre Wohnungstür. Der Unbekannte behauptete, in ihrer Wohnung den TV-Anschluss überprüfen zu müssen. Die Bielefelderin war jedoch misstrauisch, lehnte den Einlass des Fremden ab und wollte die Tür schließen. Der Mann verhinderte dies, indem er gegen ihre Wohnungstür drückte. Die Rentnerin erklärte ihm nun, die Polizei zu rufen, woraufhin der Unbekannte die Tür freigab und die Bielefelderin sie schließen konnte.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell