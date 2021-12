Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unfall unter Alkoholeinfluss mit Schwerverletzten

Wetter (ots)

Ein 51-jähriger Bochumer fuhr am Montagabend auf der Voßhöfener Straße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Esborner Straße geradeaus auf die Albringhauser Straße zu fahren. In Höhe der Kreuzung hielt er zunächst an der Haltelinie und fuhr los. Er übersah dabei den 59-jährigen Sprockhöveler in seinem Nissan, der auf der Esborner Straße in Richtung Süden fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch bei dem 51-Jährigen auf. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Beide Personen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dem Bochumer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

