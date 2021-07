Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: gefährliches Überholmanöver - geschädigter Motorradfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag (10.07.), gegen 18.00 Uhr, befuhr ein weißer Kombi die L 110 von Denzlingen in Richtung Sexau. In einer unübersichtlichen Linkskurve wurde er von einem nachfolgenden blauen 5er BMW überholt. Als der Fahrer des weißen Kombis bemerkte, das im Gegenverkehr ein Motorradfahrer entgegenkam, bremste er geistesgegenwärtig sein Fahrzeug stark ab, um dem BMW Fahrer ein Einscheren zu ermöglichen und so einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer zu verhindern. Die Polizei sucht auf diesem Weg den gefährdeten Motorradfahrer. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell