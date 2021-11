Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsam gegen Taschendiebe

Gelsenkirchen (ots)

Taschendiebe sind immer unterwegs. Sie machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um an ihre Beute zu kommen. Taschendiebstahl ist eines der häufigsten Delikte der Straßenkriminalität, viele Fälle bleiben unaufgeklärt, da die Tat von den Opfern häufig nicht sofort bemerkt wird. Um gezielt den Taschendiebstahl zu bekämpfen, hat die Polizei Gelsenkirchen direktionsübergreifend in der Zeit von Montag, 26. Oktober 2021, bis Freitag, 29. Oktober 2021, im gesamten Stadtgebiet Maßnahmen durchgeführt. Die eingesetzten Polizeibeamten überprüften insgesamt 100 Personen und knapp 50 Fahrzeuge. Außerdem fertigten sie zahlreiche Berichte und zwei Strafanzeigen.

Sie können durch Aufmerksamkeit, gesunde Skepsis und richtiges Verhalten viel tun, um sich vor Taschendieben zu schützen. Bitte rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie also stets misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. Wertsachen und Dokumente gehören nicht in die Einkaufs- oder Handtasche. Verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen ihrer Oberbekleidung, einem Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder einem Geldgürtel. Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen. Lassen Sie Ihr Gepäck und Ihre Wertsachen nie aus den Augen. Bitte führen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen und notieren Sie niemals die vierstelligen PIN-Codes von Debit- oder Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell