Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nächtliche Verkehrsstörung nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 31.10.2021 gegen 00:30 Uhr kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Gelsenkirchen-Schalke zu einem Verkehrsunfall, der neben der leichten Verletzung des 21jährigen Kraftfahrzeugführers aus Hagen auch erheblichen Sachschaden sowie die längere Sperrung der Unfallörtlichkeit zur Folge hatte.

Zur Unfallzeit befuhr der 21jährige Unfallverursacher die Kurt-Schumacher-Straße in nördliche Fahrtrichtung. Aus noch ungeklärter Ursache schleuderte er quer zur Fahrtrichtung mit seinem Pkw vom linken auf den rechten Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße, der zu diesem Zeitpunkt von einem 20jährigen Fahrzeugführer aus Gelsenkirchen befahren wurde. Die beiden Kraftfahrzeuge kollidierten in Höhe der Einmündung zur Nebenfahrbahn der Kurt-Schumacher-Straße an der "Berliner Brücke" miteinander, wodurch beide nach rechts von der Fahrbahn abkamen. Der 21jährige Unfallverursacher stieß anschließend mit seinem Fahrzeug gegen einen dort stehenden Streugutbehälter, woraufhin der Pkw auf die Seite kippte. Hierdurch wurde ein geparkter Kraftwagen beschädigt, während Teile des Streugutbehälters noch zwei weitere dort stehende Pkw trafen. Der andere unfallbeteiligte Fahrzeugführer kollidierte mit einem Verkehrszeichen, bevor er auf dem Gehweg zum Stehen kam.

Aufgrund des erheblichen Sachschadens und der notwendigen Reinigung der Fahrbahnoberfläche mit Spezialgerät musste die Kurt-Schumacher-Straße für die Dauer der Arbeiten in nördliche Fahrtrichtung komplett gesperrt werden. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren, aus welchem er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.

