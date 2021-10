Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub eines Mobiltelefons

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 30.10.2021 gegen 22:00 Uhr traf ein 20jähriger Gelsenkirchener auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Horster Straße auf eine Gruppe von vier Personen, bestehend aus zwei Frauen und zwei Männern im ungefähr gleichen Alter. Durch die beiden Männer dieser Gruppe wurde der junge Gelsenkirchener attackiert und mit Schlägen und Tritten so angegangen, dass er aufgrund von Gesichtsverletzungen mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden musste. Während dieser Tathandlungen wurde dem Geschädigten außerdem das Mobiltelefon geraubt.

Die beiden Täter werden nach Angaben des Geschädigten wie folgt beschrieben: Erster Täter:

- männlich - 20-22 Jahre alt - rote Joggingjacke

Zweiter Täter:

- männlich - 20-22 Jahre alt - grauer Pullover - südländisches Erscheinungsbild

Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512, die Kriminalwache unter 0209 365 8240 sowie die Polizeileitstelle unter 0209 365 2160 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell