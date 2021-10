Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus an der Husemannstraße am Mittwoch, 27. Oktober 2021, um 13 Uhr, ist ein Ladendetektiv dem flüchtigen Dieb bis zu einem Haus an der Rotthauser Straße gefolgt. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen ihn im Hausflur des Hauses an. Der 25-jährige Mann reagierte sofort verbal abwehrend und aggressiv auf die Ansprache der Polizisten. Als sie ihn aus dem Haus führen wollten, sperrte er sich und versuchte sich loszureißen und hob die Fäuste vor sein Gesicht. Die Beamten brachten den Dorstener zu Boden, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn mit zur Wache. Er konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Heimweg antreten. Ihn erwarten Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell