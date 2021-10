Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L104 bei Breisach- Motorradfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 15.10.2021gegen 16:50 Uhr befuhr eine Motorradfahrerin die L 104 in südliche Richtung. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam sie, ca. 1km vor der Ausfahrt "Achkarren Gewerbegebiet", nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam im tiefen Ackergelände zum Liegen. Sie wurde mit einem Helikopter in die Uniklinik Freiburg verbracht. Die L 104 musste bis zur Beendigung des Einsatzes gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca.1200EUR. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell