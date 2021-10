Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler - Tramper springt aus fahrendem Fahrzeug

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Friedenweiler]

Am 17.10.2021 gegen 02:45 Uhr stand eine bislang unbekannte männliche Person in Friedenweiler und wollte per Anhalter mitgenommen werden. Eine 26-jährige Fahrzeugführerin hielt an und nahm ihn mit, da er angab nach Löffingen zu wollen.

Die ortskundige Fahrzeugführerin umfuhr die Baustelle in Rötenbach durch den Ortsbereich. In der "Rögelestraße" im Bereich "Im Winkel" soll der unbekannte Mann plötzlich die Tür geöffnet haben und bei einer geschätzten Geschwindigkeit von maximal 30 km/h aus dem fahrenden Fahrzeug herausgesprungen sein.

Die Fahrzeugführerin hielt eigenen Angaben zufolge unverzüglich an, um nach dem Mann zu sehen, konnte ihn allerdings nur noch gegen die Fahrtrichtung wegrennen sehen. Die hinzugerufene Polizei konnte die Person trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr auffinden.

Der junge Mann trug laut Zeugenaussage eine schwarze Arbeitsjacke, Bluejeans und weiße Turnschuhe.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder dem unbekannten Mann. Diese können unter der Telefonnummer 07651/9336-0 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell