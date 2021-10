Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall und begeht Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am 16.10.2021, gegen 19:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer die Raitenbucher Straße in Fahrtrichtung Raitenbuch als ihn ein entgegenkommender PKW von der Fahrbahn abdrängte. Beim Versuch die Kollision zu verhindern, kam der 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, querte dann die Straße und kam auf der linken Straßenseite in die Wiese, wo er sich nach derzeitigem Kenntnisstand zweifach überschlug. Glücklicherweise blieb der Fahrer bei diesem Unfall unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro. Der Fahrer des grauen PKW, der den Unfall durch seine Fahrweise verursacht hatte, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den 18-Jährigen oder den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell