Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau - Missachtung der Vorfahrt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Breitnau]

Am 16.10.2021 gegen 11:00 Uhr befuhr eine 70-jährige Fahrzeugführerin die Straße "Oberhöllsteig" in Richtung der dort ansässigen Tankstelle. Hierbei übersah sie im Einmündungsbereich, vermutlich aufgrund der blendenden Sonne, einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 73-jährigen Fahrzeuglenker. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 5.000 Euro entstand. Verletzt hat sich bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Nach erfolgter polizeilicher Verkehrsunfallaufnahme konnten beide Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell