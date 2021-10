Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Gabelstapler in einer Halle ausgebrannt

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Samstag, 16.10.2021, gegen 05.15 Uhr, in das Gewerbegebiet in den Martelacker gerufen. Ein Mitarbeiter, welcher frühmorgens die Arbeitshalle betrat, bemerkte den Schwelbrand eines in der Halle abgestellten Gabelstapler. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes muss sich der Gabelstapler in der Nacht entzündet haben und brannte in der Folge langsam aus. Durch den Brand wurde eine Hallentür in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandstelle war bereits schon so erkaltet, dass diese von der Feuerwehr nicht mehr gelöscht werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

