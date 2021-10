Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: zwei Meldungen // zwei Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Am Freitag, 15.10.2021, zwischen 18.00 und 18.10 Uhr, parkte eine Frau ihren Pkw in der Freiburger Straße auf dem Kundenparkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes. Ein Unbekannter entnahm in dieser kurzen Zeit einen schwarzen Rucksack sowie ein Mobiltelefon aus dem unverschlossenen Fahrzeug. In dem Rucksack befand sich unter anderem eine Sehbrille sowie ein Paar Kinderschuhe. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Am Samstag, 16.10.2021, gegen 16.30 Uhr, war eine ältere Dame auf dem Vorplatz der Einkaufsinsel damit beschäftigt ihren Pkw wegen eines Flohmarktstandes zu Entladen. Ihre Handtasche befand sich im Fußraum des unverschlossenen Fahrzeuges. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und in einem unbeaufsichtigten Moment zog dieser eine braune Geldbörse aus der Handtasche. In der Geldbörse befanden sich etwa 130 Euro Bargeld sowie Identitätsdokumente.

