Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Autofahrer verunglückt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 17.10.2021, ist ein Autofahrer auf der L 161 zwischen Hohentengen und der Guggenmühle verunglückt. Der 22-jährige war gegen 00:35 Uhr von der Straße abgekommen. Er fuhr an einer Böschung entlang, bis sein Auto nach der Kollision mit einem Busch umkippte und auf der Seite liegen blieb. Der allein im Auto befindliche Fahrer wurde leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Das Auto wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst samt First Responder, die Feuerwehr und die Polizei.

