Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Brand in Firmengebäude

Freiburg (ots)

Zu einem Brand in einem Firmengebäude ist die Feuerwehr und die Polizei am Samstag, 16.10.2021, kurz vor 13:00 Uhr, nach Stühlingen ausgerückt. Dort war es in einem Technikraum bei Rückbauarbeiten der Lüftung zu einem Feuer gekommen. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. So kam es lediglich in diesem Raum zu Brandschäden. Das restliche Gebäude und das Dach wurden nicht beschädigt. Die Feuerwehr Stühlingen war mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell