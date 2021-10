Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik verlegt

Freiburg (ots)

Mit schweren Verletzungen ist ein gestürzter Motorradfahrer am Samstagmittag, 16.10.2021, in Bernau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden. Gegen 14:15 Uhr war der Motorradfahrer zwischen Präg und Poche in einer Kurve zu Fall gekommen. Dritte dürften am Unfallgeschehen nicht beteiligt gewesen sein. Der Motorradfahrer erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 5000 Euro.

