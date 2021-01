Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der B 271

Ruppertsberg (ots)

Am 26.01.2021 gegen 07:15 Uhr kam es auf der B 271 in Fahrtrichtung Neustadt/W zwischen Ruppertsberg und der Anschlussstelle BAB 65 zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Pkw BMW überholte mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Pkw trotz Gegenverkehr. Der überholte Pkw und der Gegenverkehr mussten ausweichen und bis zum Stillstand abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer des Gegenverkehrs, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



