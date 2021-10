Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht durch Zeugin beobachtet - Fahrer des mutmaßlich geflüchteten Fahrzeugs steht unter Alkoholeinwirkung

Freiburg (ots)

Eine Zeugin hat am Sonntagmittag, 17.10.2021, in Bad Säckingen eine Unfallflucht beobachtet. Gegen 16:00 Uhr soll ein weißer Kastenwagen beim Ausparken gegen einen Audi gestoßen sein, an dem ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Der Fahrer sei danach weitergefahren. Die Zeugin konnte das geflüchtete Fahrzeug mit einer Firmenaufschrift sehr gut beschreiben. Gegen 16:30 Uhr wurde dieser beschriebene Firmenwagen zufällig bei einer Verkehrskontrolle in Rippolingen angehalten. Bei der Überprüfung des 59-jährigen Fahrers wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Rund ein Promille ergab ein Alcomatentest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

