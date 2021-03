Polizei Homberg

POL-HR: Jesberg-Elnrode-Strang: Brand einer Gartenhütte

Homberg (ots)

Jesberg Elnrode-Strang

Brand einer Gartenhütte Brandzeit: 04.03.2021, 00:47 Uhr Eine Gartenhütte im Triftweg brannte in der vergangenen Nacht komplett ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro Von einer Zeugin wurde in der Nacht ein heller Lichtschein aus Richtung des Triftwegs bemerkt, woraufhin sie umgehend die Leitstelle informierte. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die alte, 8 x 4 Meter große Hütte bereits in Vollbrand. In der Hütte befanden sich neben Gartengeräten auch ein Kühlschrank und ein Fernseher. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen, Hinweise bitte an die Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

