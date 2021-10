Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 16.10.2021, wurde eine 37 Jahre alte Fahrradfahrerin in Lauchringen schwer verletzt. Sie war gegen 07:00 Uhr beim Einfahren in die Badstraße vom Radweg abgekommen und gegen einen Stein geprallt. Sie stürzte in der Folge auf den Asphalt und zog sich schwere Verletzungen im Gesicht zu. Sie wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell