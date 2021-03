Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW zerkratzt

Silz (ots)

Bereits zum zweiten Mal wurde im Verlauf der Nacht ein im Juboweg abgestellter PKW, Daimler Benz C63 mit GER-Kennzeichen, mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Hierbei wurde Haube und die hintere Beifahrerseite mit mehreren tiefen Kratzern angegangen. Die erste Tat war bereits am 9. auf den 10. März gewesen. Dies wurde aber erst jetzt bekannt. Der Gesamtschaden an der hochwertigen Lackierung dürfte zw. 2000-2500.- EUR liegen. Der PKW parkte dort berechtigt in Absprache mit dem Grundstückseigentümer.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Bergzabern, Telefon 0634393340 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell