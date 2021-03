Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei setzt Taser

Elektro-Impuls-Gerät ein Annweiler/Dernbach, 27.03.2021, 07:45 Uhr

Am Samstag Morgen gegen 07:45 Uhr musste die Polizei Landau nach einem Hilferuf aus Dernbach das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät, kurz "DEIG", gegen eine Person einsetzen. In Dernbach kam es im Vorfeld zu einer Bedrohungssituation zwischen Vater und dem 39-jährigen Sohn. Beim Erscheinen vor Ort versuchte der 39-jährige die Polizeibeamten unvermittelt anzugreifen. Der Einsatz des Elektroimpulsgeräts zeigte sofort Wirkung und der Angriff des Beschuldigten konnte dadurch verhindert werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Weder die eingesetzten Polizeibeamten noch der Angreifer wurden bei dem Einsatz verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell