Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Einfamilienhaus in der Mühlhausenstraße Landau, Donnerstag den 25.03.2021, 21:45 - 23:00 Uhr

Landau (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 21:45 Uhr - 23:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Mühlhausenstraße in Landau eingedrungen. Der Einbruch dürfte nicht geräuschlos stattgefunden haben. Die Polizei bittet Zeugen darum, verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatzeitraum aus dem Bereich Mühlhausenstraße unter der Nummer 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

