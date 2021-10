Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Drei verletzte Personen sind nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 15.10.2021, zwischen Wutöschingen und Degernau zu beklagen, drei Autos sind erheblich beschädigt worden. Gegen 13:15 Uhr war es zunächst zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Eine 74-jährige Frau hatte die bevorrechtigte L 163a aus der Altmühlenstraße in Richtung Ortsmitte Wutöschingen gequert. Dabei kollidierte sie mit einem von rechts kommenden Pkw. Dieser Pkw schleuderte in der Folge in einen an der Einmündung stehenden Pkw. Neben der Autofahrerin verletzten sich die Fahrer der beiden anderen Pkws, 53- und 31-jährig, leicht. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden, einschließlich einer beschädigten Leitplanke, dürfte bei rund 23500 Euro liegen. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

