Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Mit Spiegel gegen Spiegel gestoßen

Stadtlohn (ots)

Im Gegenverkehr touchiert haben sich am Mittwoch in Stadtlohn zwei Fahrzeuge. Dazu war es gegen 10.00 Uhr auf der Weerseloer Straße gekommen, wo ein 32-jähriger Stadtlohner mit einem Lkw in Richtung Kreisverkehr Eschstraße unterwegs war. Die Außenspiegel stießen dabei gegeneinander. Der Fahrer des anderen Wagens fuhr weiter. Dabei soll es sich um einen großen Lkw mit festem weißem Aufbau gehandelt haben. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell