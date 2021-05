Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kollision beim Einbiegen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 77-jährige Autofahrerin am Mittwoch in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Ein 62-jähriger Ochtruper wollte gegen 10.40 Uhr mit seinem Lkw von der Siemensstraße nach links in den Schumacherring einbiegen. Dabei stieß sein Fahrzeug mit dem Wagen der Heekerin zusammen. Diese war auf dem bevorrechtigten Schumacherring in Richtung Ahauser Landstraße unterwegs gewesen. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Fahrerin in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zunächst noch nicht fest.

