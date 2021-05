Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Parkende Fahrzeuge attackiert

Gronau (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gronau drei parkende Fahrzeuge: An der Straße Alter Postweg warfen sie jeweils die Frontscheibe von zwei Wagen ein, die dort hintereinander parkten. In der gleichen Nacht wurde am Busbahnhof an der Zollstraße die Windschutzscheibe eines Linienbusses beschädigt. Das Spurenbild lässt in diesem Fall darauf schließen, dass die Täter eine Flasche gegen die Scheibe geworfen haben. Bei ihren Taten richteten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren Tausend Euro an. Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02871) 2990.

