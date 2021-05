Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Brand auf Balkon rasch gelöscht

Bocholt (ots)

Die Gefahr schnell bannen konnten am Mittwoch Kräfte der Feuerwehr in Bocholt: Auf dem Balkon eines Hauses an der Karolingerstraße war gegen 09.15 Uhr ein kleines Gewächshaus in Brand geraten. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen; es entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein brennendes Grablicht in dem Gewächshaus die Ursache für das Entstehen des Brandes gewesen sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell