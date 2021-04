Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Ende der Verkehrssicherheitswoche: Polizeikommissariat Stadthagen zieht Bilanz

Nienburg (ots)

(Haa) In dem Zeitraum von Freitag, den 02.04.2021 bis Dienstag, den 13.04.2021 führte das Polizeikommissariat Stadthagen die erste Verkehrssicherheitswoche in diesem Jahr durch. Schwerpunkte der Verkehrssicherheitsarbeit lagen u.a. im Entgegenwirken der Hauptunfallursachen wie beispielsweise zu hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit oder dem Konsum von Alkohol und Drogen vor Fahrtantritt. Außerdem wurden im Hinblick auf die beginnende Saison der Radverkehr inklusive E-Bikes und Pedelecs in den Focus genommen.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Kommissariats und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg führten innerhalb der 11 Tage insgesamt 231 Verkehrskontrollen durch. Ein Großteil davon waren Kontrollen anlässlich durchgeführter Geschwindigkeitsmessungen. Insgesamt wurden 146 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern gerichtsverwertbar an besonderen Schwerpunktstellen in und außerhalb des Stadtgebietes gemessen. 31 von diesen Personen erwartet durch die deutlich überhöhte gemessene Geschwindigkeit ein Bußgeld bzw. ein Fahrverbot.

16 Personen fuhren, ohne den erforderlichen Sicherheitsgurt angelegt zu haben und vier Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer benutzen verbotswidrig während der Fahrt ein Mobiltelefon.

Positiv war die Bilanz zum Alkohol- und Drogenkonsum vor Beginn der Fahrt: Bei den Kontrollen fielen lediglich zwei Verkehrsteilnehmer auf, die ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten.

Bei den Zweiradfahrern zieht das Kommissariat ebenfalls eine positive Bilanz. An einem Schwerpunkttag wurden insgesamt 100 Radfahrende kontrolliert. Bei 13 Rädern stellten die Beamten technische Mängel an der Beleuchtung und den Bremsen fest. Eine Person fuhr mit dem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Außerdem wurde in einem Fall während der Fahrt das Mobiltelefon benutzt. Unterstützt wurden die Polizeibeamten an diesem Tag von dem ADFC. Die Radfahrenden wurden speziell zum Thema E-Bikes und Pedelecs beraten.

Über die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen hinaus wurden im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche auch Kontrollen im Bereich der Jahnstraße, speziell auf den Parkplätzen der dortigen Einzelhändler durchgeführt. In der Vergangenheit kam es dort zu Beschwerden im Hinblick auf Ansammlungen von Autofahrern und Verstößen gegen die niedersächsische Corona-Verordnung. Insgesamt wurden 15 Autofahrerinnen und Autofahrer festgestellt, die mit ihrem Verhalten gegen die aktuelle Corona-Verordnung verstießen.

Verkehrssicherheitswochen werden im Schnitt zwei - dreimal im Jahr in den sechs Polizeikommissariaten der Inspektion sowie am Sitz der PI in Nienburg durchgeführt - in dieser Woche beispielsweise in Stolzenau.

