POL-NI: Coronaverstoß

An der "Bismarck-Eiche" in Obernkirchen traf am Donnerstag gegen 18.30 Uhr eine Funkstreifenwagenbesatzung auf ein Treffen von sechs Jugendlichen aus Bückeburg und Helpsen, die keinerlei Schutzmasken trugen und eng beieinanderstanden.

Nach den Personalienfeststellungen und dem Hinweis, dass der Landkreis Schaumburg schriftlich informiert wird, sind den Jugendlichen Platzverweise erteilt worden.

