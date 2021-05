Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Motorradfahrer bedroht Radfahrerin

Südlohn (ots)

Bedroht gesehen hat sich am Montag eine Radfahrerin im Außenbereich von Oeding. Die Frau war gegen 11.40 Uhr auf einem Weg durch ein Waldgebiet unweit der Oedinger Straße zwischen Oeding und Borken-Burlo unterwegs, als ihr ein Motorradfahrer entgegenkam. Die Radfahrerin hielt diesen an und wies ihn darauf hin, dass der Weg nicht für Motorräder freigegeben sei. Der Mann sei sie daraufhin verbal angegangen, unter anderem mit den Worten: "Dich werde ich umbringen und verbuddeln. Hier findet Dich niemand." Danach habe er seine Fahrt fortgesetzt. Der Motorradfahrer habe einen schwarzen Helm getragen und sei bekleidet gewesen mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und weißen Sneakern. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

