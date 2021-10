Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fröhnd: Motorrad gestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Wegen eines defekten Hinterreifens stellte am Sonntag, 17.10.2021 gegen 12.15 Uhr ein 44 Jahre alter Mann seine blau-silberne Yamaha an der B 317 im Wühre Loch ab. Als er mit einem Anhänger gegen 14.20 Uhr zu der Örtlichkeit zurückkam, um sein Krad abzuholen, war dieses verschwunden. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 15000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen bezüglich dem Motorrad gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

