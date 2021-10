Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Unfall in Dillenburg sucht Polizei Beteiligten mit Kopfverletzung + Unfallfluchten + Roller in Wetzlar geklaut + Radfahrer angefahren und abgehauen + Baggerkabel durchtrennt +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Von einer zerborstenen Heckscheibe mit Blut und blonden Haaren -

Die Dillenburger Polizei ist auf der Suche nach einem im Gesicht verletzten Menschen mit blonden Haaren. Am Dienstagabend (05.10.2021) parkte ab etwa 19.00 Uhr ein grauer VW Touran im Nanzenbacher Weg. Nachdem die Besitzerin gegen 23.00 Uhr von dort losgefahren war, bemerkte sie die zerbrochene Heckscheibe ihres Wagens und entdeckte Blut und blonde Haare an der Scheibe. Sie informierte die Dillenburger Polizei, die sich die Sache genauer anschaute. Letztlich fanden Ordnungshüter weiteres Blut im Kofferraum des Touran sowie auf der Straße am vormaligen Parkplatz im Nanzenbacher Weg. Aufgrund des Beschädigungsbildes am Touran gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Fahrer eines Fahrrades, Rollers oder motorisierten Zweirades in das Heck des VWs geprallt war und sich dabei Verletzungen am Kopf zugezogen hatte. Die Polizei sucht nach dieser Person und fragt: Wer hat den Aufprall gegen das Heck des Touran beobachtet? Wer kann Angaben zu einer Person machen, die in diesem Zusammenhang nach Dienstagabend entsprechende Kopfverletzungen aufweist? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Nach Unfallfluchten in Dillenburg bitten die Ermittler der Dillenburger Polizei um Mithilfe. Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder zu dessen Fahrzeugen nehmen die Polizisten unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Hindenburgstraße ließ ein flüchtiger Unfallfahrer einen Schaden von rund 500 Euro zurück. Am Mittwoch vergangener Woche (29.09.2021), zwischen 08.20 Uhr und 09.20 Uhr, streifte der Unbekannte einen dort geparkten grauen Audi A3 und beschädigte die hintere Stoßstange.

Dillenburg: Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unfallfahrer einen in der Schlesischen Straße geparkten BMW. Der schwarze 5-er stand am Dienstag vergangener Woche (28.09.2021), zwischen 15.25 Uhr und 15.30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 1. Die Schäden an der vorderen Felge, der vorderen Stoßstange und dem vorderen Radlauf auf der Beifahrerseite des BMW belaufen sich auf ca. 3.500 Euro.

Wetzlar: Roller verschwunden -

Nach dem Diebstahl eines Motorrollers bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von Samstag (02.10.2021), gegen 15.00 Uhr und Dienstag (05.10.2021), gegen 07.00 Uhr ließen die Täter in der Georg-Lauber-Straße den dort geparkten schwarz-blauen Roller mitgehen. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des rund 250 Euro teuren Rollers machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: An Überweg touchiert / Autofahrer flieht nach Zusammenstoß mit Radfahrer -

Am Dienstagabend (05.10.2021), gegen 19.24 Uhr überquerte ein Radfahrer die Frankfurter Straße in Höhe der Goetheschule. Bei Grünlicht benutzte er den für Fußgänger und Radfahrer eingerichteten Überweg in Richtung der Goetheschule. Der Fahrer eines SUV, der von Dutenhofen kommend nach links in Richtung Büblingshausen auf die Frankfurter Straße einbog, missachtete den Vorrang des Bikers und touchierte das Hinterrad des Fahrrades. Der 30-jähige Mountainbiker stürzte zu Boden und trug Schürfwunden davon. Der Fahrer im SUV setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Wetzlarer zu kümmern. Nach Angaben von Zeugen saß der Unfallfahrer in einem dunklen SUV von BMW. Weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder zum Fahrer sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß gestern Abend auf der Frankfurter Straße noch beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem dunklen BMW-SUV oder zu dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Baggerkabel durchtrennt -

Auf einer Baustelle in der Schuhgasse setzten Unbekannte einen gelben Bagger außer Betrieb. In der Nacht von Dienstag (05.10.2021) auf Mittwoch (06.10.2021) betraten die Täter das umzäunte Baustellengelände und durchtrennten Kabel des Baggers. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zu Personen die vergangene Nacht auf dem Baustellengelände auffielen, nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

