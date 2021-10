Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Jogger schlägt auf Ehepaar ein + Dieb klaut Weinbrand, schlägt zu und flieht + Diebstähle + Autos und Pavillon beschädigt + Unfallflucht bei Langenaubach und Dutenhofen +

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Jogger schlägt auf Senioren ein / Polizei sucht Zeugen -

Mit einem Gewaltausbruch endete am Sonntagmorgen (03.10.2021) eine Auseinandersetzung zwischen zwei Nordic-Walkern und einen Jogger. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannte und sucht Zeugen.

Gegen 10.15 Uhr walkte das 68 und 66 Jahre alte Ehepaar am Waldrand im Bereich Magdalenenhausen. Plötzlich drängte sich von hinten ein Jogger zwischen den beiden durch und rief: "Weg da!". Auch weil links und rechts genug Platz zum Vorbeilaufen gewesen wäre, rief ihm die Frau "Was ein Idiot!" hinterher. Dies nahm der Unbekannte offensichtlich zum Anlass direkt auf den Mann zuzugehen, auf ihn einzuschlagen und zu treten. Die Frau griff mit ihren Walking-Stöcken ein und schlug auf den Rücken des Angreifers. Danach schlug der Jogger auch auf die Frau ein. Letztlich fielen die Angegriffenen zu Boden und drohten die Polizei zu rufen. Jetzt ließ der Mann von ihnen ab und rannte in Richtung Laufdorfer Weg davon. Nach Einschätzung der beiden Opfer hat ein spazierengehendes Ehepaar den Angriff beobachtet. Zudem halfen zwei Männer dem Ehepaar auf die Füße.

Der 68-Jährige trug Prellungen von dem Angriff davon - seine 66-jährige Ehefrau kam mit dem Schrecken davon.

Beide beschreiben den Angreifer wie folgt: etwa 45 Jahre alt, ca. 185 groß und von schlanker und durchtrainierte Statur. Helle kurze Haare mit leichtem Grauschimmer, braune Augen und eine auffällig große Lücke zwischen den Schneidezähnen. Er trug eine dreiviertellange Laufhose sowie ein blau-weißes Shirt.

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Angreifer und fragt: - Wer kann Angaben zur Identität des Joggers machen? - Wo ist der Jogger am Sonntagmorgen noch aufgefallen?

Weiterhin bitten die Ermittler das Ehepaar und die beiden Männer, die den Opfern halfen, sich als wichtige Zeugen unter Tel.: (0641) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Haiger-Langenaubach und Breitscheid-Rabenscheid: Zeugen nach Spiegelunfall gesucht -

Am frühen Donnerstagmorgen (30.09.2021) krachten auf der Landstraße zwischen Langenaubach und Rabenscheid die Außenspiegel zweier sich entgegenkommender Pkw aneinander. Einer der Beteiligten machte sich nach der Kollision aus dem Staub - die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Gegen 07.05 Uhr war der Fahrer eines schwarzen dreier BMW in Richtung Rabenscheid unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm der Pkw mutmaßlich teilweise auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass die Spiegel aneinanderprallten. Durch die Wucht des Zusammenstoßes riss der linke Spiegel des BMW ab und beschädigte die Türen der Fahrerseite sowie das Glas der Fahrertür. Die Reparatur wird etwa 2.000 Euro kosten. Angaben zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug kann der BMW-Fahrer nicht machen. Hinweise hierzu nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Autos in der Rathenau-Straße zerkratzt -

Auf mindestens 2.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter am Montagnachmittag (04.10.2021) an drei Fahrzeugen in der Walther-Rathenau-Straße zurückließ. Der schwarze Chevrolet Matiz, der graue VW Touran und ein drittes Fahrzeug parkten zwischen 15.05 Uhr und 15.25 Uhr in Höhe der Hausnummer 32. Der Täter trieb mit einem spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack der Beifahrerseiten. Hinweise zu dem Unbekannte nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Keller durchwühlt -

Mit Beute aus Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses der Friedenstraße suchte ein Dieb vergangene Woche das Weite. Im Zeitraum von Donnerstag (30.09.2021), gegen 20.00 Uhr bis Sonntag (03.10.2021), gegen 22.00 Uhr verschaffte sich der Täter Zutritt zum Treppenhaus und brach das Schloss eines Verschlages auf. Hieraus ließ er einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine von Bosch sowie ein Atemreglerset für Taucher der Marke Apex mitgehen. Den Wert der gestohlenen Gegenstände schätzt die Polizei auf rund 1.400 Euro. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib der von ihm gestohlenen Beute nehmen die Ermittler der Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar - B 49: Beim Überholen geschnitten und geflüchtet -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 49, zwischen dem Lahnfeld-Dreieck und der Anschlussstelle Lahnau in Richtung Limburg, bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Am 02.10.2021 (Samstag), gegen 16.22 Uhr war der Fahrer eines weißen Ford Transit in Richtung Limburg unterwegs. Etwa in Höhe der Dutenhofener Seen überholte ihn ein dunkler Kombi. Der Fahrer dieses Fahrzeugs scherte nach dem Überholvorgang zu früh wieder vor dem Transit ein und drängte damit den Fordfahrer ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern zog er seinen Transporter nach rechts und touchierte die Leitplanke. Ohne sich um den rund 2.000 Euro teuren Schaden am Ford zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer in seinem dunklen Kombi in Richtung Limburg weiter. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Wetzlar: Kunde bedient sich in Tankstelle, schlägt zu und flüchtet -

Nach einem Diebstahl und der sich anschließenden gewaltsamen Flucht aus einer Tankstelle sucht die Wetzlarer Polizei nach dem Täter, der offensichtlich aus dem Wohnsitzlosen-Milieu stammt. Am Donnerstag vergangener Woche (30.09.2021) betrat der Mann den Tankstellenshopp in der Gloelstraße, griff sich eine Flasche Weinbrand aus dem Regal und wollte ohne zu zahlen verschwinden. Die Verkäuferin wurde auf den Diebstahl aufmerksam und sprach den Mann an. Hierauf wurde auch ein Kunde aktiv und wollte den Dieb festhalten. Dieser schlug mit den Händen und einer Papiertüte auf den Helfer ein und verletzte ihn leicht. Dem Unbekannten gelang die Flucht aus der Tankstelle - auf der Straße warf er die erbeutete Flasche auf den Boden. Letztlich rannte er in Richtung Eduard-Kaiser-Straße und von dort weiter in Richtung Sophienstraße davon. Im Verkaufsraum ließ er eine Papier- und eine Plastiktüte mit leeren Weinflaschen, Bundesliga-Sammelkarten sowie einem Untersetzer aus Spiegelglas zurück. Nach Einschätzung der Beteiligten stammt der Gesuchte aus dem Obdachlosen-Milieu. Er war zwischen 30 und 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schmal und machte insgesamt einen ungepflegten Eindruck. Er hatte dunkle Haare und trug ein Base-Cap sowie eine graue Jogginghose. Die Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahls und fragt: Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: Handtasche im Lidl geklaut -

Im Lidl in der Straße "Carolinenhütte" schlug am Montagmorgen (04.10.2021) ein Taschendieb zu. Während sich sein Opfer gegen 09.15 Uhr auf den Einkauf konzentrierte, griff der Täter in den Einkaufswagen und schnappte sich eine weiße Handtasche. Mit ihr fielen dem Dieb Bargeld, Ausweise und Kundenkarten im Gesamtwert von rund 200 Euro in die Hände. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Waldsolms-Kraftsolms: Pavillon beschädigt -

In der Nacht von Samstag (02.10.2021) auf Sonntag (03.10.2021) beschädigten Unbekannte einen Biergartenpavillon. Zwischen 00.30 Uhr und 08.00 Uhr suchten die Vandalen den Garten einer Gaststätte in der Möttauer Straße auf und vergriffen sich an dem Pavillon. Den Schaden schätzt der Gastwirt auf mindestens 700 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang Personen an der Gaststätte auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell