Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: meherere Unfallfluchten + 3er BMW gestohlen

Dillenburg (ots)

Mehrere Unfallfluchten:

Driedorf-Mademühlen:

Vermutlich beim Rangieren stieß ein Unfallfahrer zwischen dem 28.09.2021, 20:15 Uhr und dem 29.09.2021, 18:00 Uhr gegen das schmiedeeiserne Treppengeländer am Schützenhaus Mademühlen. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wem ist der unbekannte Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug in der Straße "Am Schützenhaus" aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Mittenaar-Bicken:

Zwischen dem 24.09.2021, 18:00 Uhr und vergangenem Donnerstag (30.09.2021), 14:00 Uhr touchierte ein Unbekannter einen am Fahrbahnrand abgestellten 1-er BMW. Der graue 1-er parkte "Auf der Füll" in Höhe der Hausnummer 20. Der Schaden an der linken hinteren Fahrzeugseite wird mit 3.000 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem BMW der Modellreihe 6-er Cabrio bzw. Coupe oder 5-er BMW Gran Turismo. Der BMW ist vermutlich im Heckbereich erheblich beschädigt. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Uckersdorf:

Offensichtlich beim Vorbeifahren stieß ein Unbekannter am Freitag (01.01.2021) um 20:00 Uhr, gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße abgestellten Toyota. Der Unfallfahrer beschädigte den grauen Yaris am linken Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise, zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Dutenhofen:

Ein 21-Jähriger war am Samstag (02.10.2021), um 16:22 Uhr, auf der Bundesstraße 49 von Gießen in Richtung Wetzlar unterwegs. Er fuhr mit seinem weißen Ford Transit auf der rechten Fahrspur. In Höhe des Dutenhofener Sees überholte ein schwarzer Pkw den Ford. Der Unbekannte scherte nach seinem Überholmanöver unmittelbar vor dem weißen Transit ein. Der 21-jährige Ford-Fahrer musste abbremsen und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Auto zu verhindern. Der Transit touchierte die rechte Leitplanke. Die gesamte Beifahrerseite wurde beschädigte. Die Reparatur am Ford wird rund 2.000 Euro kosten. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem schwarzen Pkw geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 70063555 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- 3er BMW gestohlen

Zwischen 15:30 Uhr am Donnerstag (30.09.2021) und 17:00 Uhr am Freitag (01.10.2021) stahlen Unbekannte einen 3-er BMW. Das schwarze Coupé stand auf dem Girmeser Platz in der Untergasse. Der Schaden wird mit 10.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Untergasse aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des mit Keyless-Go-System ausgestatteten 3-er geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

