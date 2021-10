Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gegen Poller gefahren - Wo war der Unfall?

Dillenburg (ots)

Langgöns/Wetzlar: Gegen Poller gefahren - Wo war der Unfall?

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Alkohol war Donnerstagfrüh ein 46-Jähriger mit seinem Fahrzeug unterwegs. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er auf er vermutlich auf der Strecke zwischen Wetzlar und Langgöns gegen einen Poller gefahren war und sich anschließend aus dem Staub gemacht hatte.

Ins Rollen kamen die Ermittlungen gegen den Mann am frühen Donnerstagmorgen, (gegen 00.30 Uhr), als der Mercedesfahrer in Langgöns, an der Kreuzung Moorgasse/Breitgasse einer Streife der Gießener Polizei auffiel. Er war offenbar zu schnell unterwegs und kam der Streife mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Die Polizisten wendeten und nahmen die Verfolgung des Mercedes Mannes, welcher innerorts teilweise mit 80 bis 100 km/h fuhr, auf. In der Holzheimer Straße stoppten sie den Autofahrer. Den Polizisten wehte bei der anschließenden Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug entgegen Auf dem Beifahrersitz lag eine Falsche Flasche Whiskey. Der Fahrer stieg schwankend aus und torkelte. Sein Alkoholtest brachte es auf zeigte 1,36 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache. Dort räumte er außerdem auch ein, vor der Fahrt einen Joint geraucht zu haben. Ferner gab er an, zwischen Wetzlar und Langgöns gegen einen Poller gefahren zu sein. Er sei an der Anschlussstelle in Wetzlar-Süd auf die A45 A54 aufgefahren und habe diese bei Lützelllinden wieder verlassen, so Benzfahrer. Von dort bog er nach links auf die L3054 in Richtung Hüttenberg ab. Über die L3133 kam er dann nach Langgöns.

Die Polizei sucht nun nach dem Unfallort und fragt:

Wo wurde ein Poller angefahren?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell