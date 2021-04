Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Autobahn A1.

Gevelsberg (ots)

Auf der Autobahn A1 kam es unweit der Anschlußstelle Silschede zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW. Die Feuerwehr Gevelsberg wurde um 15:01 Uhr alarmiert. Dabei kam die Hauptwache zum Einsatz. Der alarmierte Löschzug 2 blieb an der Auffahrt in Bereitschaft. Ein PKW - Fahrer war aufgrund der Witterung ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. Anschließend hatte sich das Fahrzeug gedreht und war auf dem Seitenstreifen zum Stehen gekommen. Die Einsatzkräfte führten zunächst eine Erstversorgung des verunfallten Fahrer´`s durch. Nach Eintreffen des Rettungsdienstes, wurde der Fahrer schonend, mit einem sogenannten Rettungsbrett aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ausgelaufene Betriebsmittel wurde mit 120 Kg Bindemittel abgestreut.Der Einsatz endete um 16:15 Uhr.

