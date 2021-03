Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: 7 Einsätze für die Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg rückte am Samstag zu mehreren Einsätzen aus. Um 7:55 Uhr rückten zwei hauptamtliche Kräfte mit dem GW-Öl zu einer Ölspur in die Asker Str. aus. Während dieser Einsatz noch lief, wurden die Kräfte der hauptamtlichen Wache zusammen mit den Löschzügen 2 und 3, dem Einsatzführungsdienst und der SEG IUK auf die BAB1 alarmiert. Um 8:55 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gemeldet. Die Feuerwehr Gevelsberg kontrollierte den Abschnitt von Gevelsberg bis zum Autobahnkreuz Nord. Hier konnte kein Verkehrsunfall gefunden werden. Der Verkehrsunfall befand sich auf der BAB 43. Um 11:29 Uhr öffnete die Besatzung des HLF der Hauptwache eine Tür in der Mittelstraße. Hier konnte eine Person die Wohnungstür nicht mehr selbstständig öffnen. Die Patientin wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und an diesen Übergeben. Gegen 12.35 Uhr wurde der Gerätewagen-Öl zu einer weiteren Ölspur in die Straße Im Bredderkamp gerufen. Hier wurde eine Ölspur auf dem Gehweg abgestreut. Einen weiteren Einsatz musste die Besatzung der Drehleiter um 13:29 Uhr abarbeiten. An einem Wohnhaus an der Rosendahler Straße drohte eine lose Dachpfanne herunter zu fallen. Diese wurde von der Drehleiter aus wieder in ihre ursprüngliche Position gerückt. Am Samstagabend wurde das HLF der Hauptwache in die Straße am Brandteich gerufen. Hier unterstützten 4 Einsatzkräfte den Rettungsdienst bei einen Transport einer Patientin. Der 7te Einsatz dieser Schicht erreichte die Hauptamtliche Wache kurz vor dem Schichtwechsel um 6:41Uhr. In der Nachtigallen Straße musste die Feuerwehr eine Tür für den Rettungsdienst öffnen. Eine Patientin konnte ihre Wohnungstür nicht mehr selbstständig öffnen. Die Tür wurde mit Spezialwerkzeug geöffnet und die Patientin an den Rettungsdienst übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell