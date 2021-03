Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Sirenenalarm am Morgen in Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 12. März 2021 wurden die Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg um 05:40 Uhr zu einem vermeintlichen Industriebrand in die Hagener Straße alarmiert. Mehrere Anrufer hatten der Kreisleitstelle des Ennepe Ruhr - Kreises einen Feuerschein hinter einem Industriebetrieb gemeldet. Auf Grund dieser Meldung löste die Leitstelle des Ennepe Ruhr Kreises Vollalarm für die Feuerwehr Gevelsberg per Sirene aus. Bei Eintreffen der hauptamtlichen Kräfte konnte auf dem Firmengelände kein Feuer vorgefunden werden. Die weitere Erkundung der Umgebung ergab, dass eine Schutzhütte im Bereich der Rochholzallee in Brand geraten war. Die Löschzüge Eins und Zwei konnten somit direkt die Einsatzstelle anfahren, da sich diese noch auf der Anfahrt befanden und führten daraufhin die Löscharbeiten an der Schutzhütte durch. Der Einsatz endete um Punkt sieben Uhr für die Feuerwehr Gevelsberg.

