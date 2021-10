Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gartenstühle gestohlen + Kleinbus beschädigt + mit Alkohol hinters Steuer gesetzt

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Frohnhausen: Gartenstühle gestohlen

Zwischen Freitag (17.09.2021) und Samstag (18.09.2021) stahlen Unbekannte zwei Gartenstühle von einer Terrasse in der Lindenstraße. Die Diebe begaben sich offensichtlich zwischen 20:00 Uhr und 08:30 Uhr auf das Grundstück und griffen sich die Alustühle. Der Schaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Kleinbus beschädigt

Einen Schaden von 2.500 Euro hinterließen unbekannte Diebe an einem Toyota im Franzosenweg. Zwischen 16:00 Uhr am Donnerstag (30.09.2021) und 07:30 Uhr am Freitag (01.10.2021) machten sich die Unbekannten an der Schiebetür des weißen Kleinbus zu schaffen und versuchten diese gewaltsam zu öffnen. Offenbar hatten sie es auf Werkzeug abgesehen. Die Tür hielt den Dieben stand. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar - mit Alkohol hinters Steuer gesetzt

In der Bergstraße kontrollierte eine Polizeistreife in der vergangenen Nacht (01.10.2021), um 01:36 Uhr, einen 35-jährigen VW-Fahrer. Die Beamten bemerkten starken Alkoholgeruch bei dem Passat-Fahrer. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,73 Promille. Der aus Rumänien stammende Mann musste mit zur Polizeiwache. Dort nahm ein Arzt dem in einem Wetzlarer Stadtteil wohnenden Passat-Fahrer Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Ordnungshüter sicher. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss zu. Zudem muss er sich wegen einem Verstoß gegen das Kraftfahrzeug-Steuergesetz verantworten, da sein Passat noch rumänische Zulassung hatte, obwohl der Mann bereits seit mehreren Jahren in einem Wetzlarer Stadtteil wohnhaft ist.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

