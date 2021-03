Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 32-Jähriger fällt erneut negativ auf

Offenburg (ots)

Ein 32-Jähriger hielt sich gestern Mittag in der Bahnhofshalle in Offenburg auf, ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Als er von einer Streife der Bundespolizei auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, reagierte er aggressiv und beleidigte die Beamten. Da er sich beharrlich weigerte einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und zudem seine Personalien nicht angeben wollte, wurde er zur Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. Bezüglich des Maskenverstoßes wurden seine Personalien zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens an das zuständige Ordnungsamt weitergeleitet. Der slowenische Staatsangehörige war bereits am 21. März aufgefallen, da er in einem ICE nicht den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz tragen wollte. Auch in diesem Fall kam es zu Beleidigungen gegenüber den Beamten.

