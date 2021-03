Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Schwarzfahrer beleidigt Bundespolizisten

Offenburg (ots)

Ein slowenischer Staatsangehöriger muss mit einer Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen. Er wurde letzte Nacht, ohne den erforderlichen Mund-Nasen Schutz, in einem ICE von Basel nach Offenburg angetroffen und konnte zudem bei der Kontrolle durch den Zugbegleiter kein gültiges Ticket vorlegen. Durch den Zugbegleiter wurde die Bundespolizei verständigt, welche den Mann am Bahnhof in Offenburg in Empfang nahm. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien durch die Streife, beleidigte der slowenische Staatsangehörige einen der Beamten mit den Worten: ""Fuck You" und "Fuck your law, you stupid policeman".

